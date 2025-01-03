عجلون: إشهار كتاب أسماء المواقع الجغرافية ودلالتها

الوكيل الإخباري- صدر كتاب "أسماء المواقع الجغرافية ودلالتها، لواء كفرنجة أنموذجاً"، للباحث الأكاديمي في جامعة عجلون الوطنية علي احمد العبدي الفريح.

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