عجلون: إشهار كتاب أسماء المواقع الجغرافية ودلالتها

وأكد مدير ثقافة محافظة عجلون سامر فريحات خلال رعايته حفل إشهار الكتاب، أهمية مثل هذه الإصدارات التي تعزز الفعل الثقافي والتراثي وإبراز المواقع الجغرافية في المحافظة، لافتا أن مضمون الكتاب جاء بمتابعة وتوصيات متخصصين في هذا المجال.
-
أخبار متعلقة
-
الجامعة الأردنية: المديونية على الجامعة لا تزيد عن 3 ملايين دينار
-
الملك يشارك بتشييع جثمان الأميرة ماجدة والديوان الملكي يعلن الحداد 3 ايام - صور
-
وزير الطاقة: تجهيز البنية التحتية لتزويد معبر نصيب الحدودي باحتياجاته من الكهرباء
-
هيئة الطاقة تتلقى 851 طلبا للحصول على تراخيص خلال تشرين الثاني الماضي
-
وزير الأوقاف يفتتح مسجد يونس بشير في أبو علندا
-
الأردن يدين حادث إطلاق النار الذي وقع في جمهورية الجبل الأسود
-
إصابة أحد رجال إدارة البحث الجنائي بمداهمة مطلوب خطر ومسلح في عمان
-
العقبة تشهد حركة سياحية نشطة خلال عطلة رأس السنة الميلادية