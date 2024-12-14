عجلون: التدريب المهني يعزز الفرص التدريبية وصقل المهارات

الوكيل الإخباري- يعتبر معهد التدريب المهني في محافظة عجلون، وجهة للشباب والشابات الباحثين عن التدريب والتمكين والتأهيل بمختلف التخصصات والقطاعات، بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

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وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، حرص المجلس على تعزيز التعاون والشراكة بين المجلس والتدريب المهني والتي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المحلية وتطوير القوى العاملة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم.



وقال مدير المعهد المهندس معتصم القضاة، إن المعهد يشهد إقبالا للتسجيل في الدورات والمهن المتاحة فيه منها، ميكانيك المركبات والحدادة واللحامات ونجار أثاث والحلاقة الرجالية والخياطة والحلويات والمعجنات والتكييف والتبريد وحاضنة أطفال وكهرباء مركبات والكهرباء العامة والفندقة والتجميل والحرف التقليدية ومدخل بيانات والألمنيوم وهايبرد سيارات وتمديدات صحية وطاقة شمسية.



وبين أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع منها التدريب الزراعي والسياحي والفندقي، حيث استفاد منها أكثر من 150 شابا وشابة، مبينا النجاحات التي حققها المعهد من خلال تدريب آلاف الشباب والفتيات على مهن متنوعة والتحاق نسبة كبيرة منهم بسوق العمل من خلال تكثيف وتنويع برامجه.



وأشار إلى قصص النجاح التي حققها المستفيدين من التدريبات والتي استثمروها في إقامة مشاريع تعود عليهم بالنفع والفائدة وتحقق لهم عائدا اقتصاديا يعيلهم وأسرهم، والتخلص من ثقافة العيب في الفرص التشغيلية والتخصصات، مبينا أن نسبة المشتغلين في القطاع السياحي وصلت إلى 90 بالمئة، وفي القطاعات الأخرى إلى 70 بالمئة.



وأشار عدد من أبناء المحافظة إلى أهمية الدور الذي يقوم به المعهد من خلال فتح آفاق بين المتدربين والقطاع الخاص، ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل توفر لهم دخلًا وتعينهم على مستلزمات المعيشة، بالإضافة إلى الحد من الفقر والبطالة.