عجلون: المساجد تستعد للعشر الأواخر من رمضان

وبيّن أن المديرية تنفذ خلال هذه الفترة برنامجاً من الدروس الوعظية والمحاضرات الدينية في مساجد المحافظة يقدمها الأئمة والوعاظ بعد صلاتي التراويح والقيام لتوعية المصلين بأحكام وفضائل العشر الأواخر.
وقال مفتي المحافظة الدكتور محمد بني طه إن هذه الأيام تعد من أعظم أيام الشهر لما فيها من فضل كبير خاصة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، داعيا إلى اغتنامها بالإكثار من الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن، والتوسع بالصدقات ومساعدة المحتاجين.
