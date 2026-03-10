الثلاثاء 2026-03-10 01:41 ص

عجلون: المساجد تستعد للعشر الأواخر من رمضان

عجلون: رؤساء جمعيات يدعون لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة
عجلون
 
الثلاثاء، 10-03-2026 12:14 ص

الوكيل الإخباري-   قال مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة إن المديرية استكملت استعداداتها لاستقبال العشر الأواخر من رمضان من خلال تنظيم صلوات القيام في مختلف مساجد المحافظة.

اضافة اعلان


وبيّن أن المديرية تنفذ خلال هذه الفترة برنامجاً من الدروس الوعظية والمحاضرات الدينية في مساجد المحافظة يقدمها الأئمة والوعاظ بعد صلاتي التراويح والقيام لتوعية المصلين بأحكام وفضائل العشر الأواخر.


وقال مفتي المحافظة الدكتور محمد بني طه إن هذه الأيام تعد من أعظم أيام الشهر لما فيها من فضل كبير خاصة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، داعيا إلى اغتنامها بالإكثار من الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن، والتوسع بالصدقات ومساعدة المحتاجين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي الولايات المتحدة تعلن أنها ضربت أكثر من 5 آلاف هدف خلال الحرب مع إيران

إسرائيل تجدد هجماتها على طهران

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة جديدة من "الضربات واسعة النطاق" على طهران

منظمة الأمم المتحدة "يونيسف"

عربي ودولي “يونيسف”: نزوح 700 ألف شخص بينهم 200 ألف طفل في لبنان

منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة

عربي ودولي الصحة العالمية: السلام هو خير دواء في الشرق الأوسط

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

جامعة الزرقاء

أخبار محلية منح دراسية كاملة لأوائل الشامل لمواصلة دراستهم في جامعة الزرقاء

عجلون: رؤساء جمعيات يدعون لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة

أخبار محلية عجلون: المساجد تستعد للعشر الأواخر من رمضان

علم الكويت

عربي ودولي الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج



 






الأكثر مشاهدة