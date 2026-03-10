عجلون: المساجد تستعد للعشر الأواخر من رمضان

الوكيل الإخباري- قال مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة إن المديرية استكملت استعداداتها لاستقبال العشر الأواخر من رمضان من خلال تنظيم صلوات القيام في مختلف مساجد المحافظة.

وبيّن أن المديرية تنفذ خلال هذه الفترة برنامجاً من الدروس الوعظية والمحاضرات الدينية في مساجد المحافظة يقدمها الأئمة والوعاظ بعد صلاتي التراويح والقيام لتوعية المصلين بأحكام وفضائل العشر الأواخر.