الثلاثاء 2025-04-01 05:13 م
 

عجلون تشهد حركة سياحية نشطة خلال عطلة العيد

عجلون
عجلون
 
الثلاثاء، 01-04-2025 02:00 م

الوكيل الإخباري-    شهدت المواقع السياحية والطبيعية والأثرية في محافظة عجلون حركة نشطة خلال عطلة عيد الفطر السعيد، حيث توافد الزوار من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع بالأجواء السياحية التي تتميز بها المحافظة.

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وقال رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب وصفي حداد، إن عجلون تتمتع بميزات طبيعية وسياحية وبيئية والعديد من المواقع السياحية التي أصبحت نقطة جذب للباحثين عن الراحة وقضاء أوقات ممتعة بين أحضان الطبيعة.


وبين، أن اللجنة تعطي اهتمامًا للقطاع السياحي في المحافظة، حيث سيتم تنفيذ جولات ميدانية للاطلاع على واقع عدد من المشاريع في المحافظة، ومنها التلفريك وأبرز التحديات والمعيقات وتعزيز جذب الاستثمارات التي تساهم في توفير فرص العمل وتحقق التنمية .


وبين صاحب أحد المنتجعات السياحية فهيم الصمادي، أن محافظة عجلون تمتلك مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات السياحية بما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الفرص التشغيلية لأبناء المنطقة .
وأكد صاحب استراحة في منطقة اشتفينا مصطفى القضاة، أن عجلون توفر للزوار تجربة سياحية متكاملة من خلال المرافق والخدمات المهيأة لاستقبال السياح، مشيرًا إلى أن الاستراحات المنتشرة في المنطقة تلبي احتياجات الزوار من أماكن للإقامة والراحة .

 
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