عجلون تشهد حركة سياحية نشطة خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- شهدت المواقع السياحية والطبيعية والأثرية في محافظة عجلون حركة نشطة خلال عطلة عيد الفطر السعيد، حيث توافد الزوار من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع بالأجواء السياحية التي تتميز بها المحافظة.

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وقال رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب وصفي حداد، إن عجلون تتمتع بميزات طبيعية وسياحية وبيئية والعديد من المواقع السياحية التي أصبحت نقطة جذب للباحثين عن الراحة وقضاء أوقات ممتعة بين أحضان الطبيعة.



وبين، أن اللجنة تعطي اهتمامًا للقطاع السياحي في المحافظة، حيث سيتم تنفيذ جولات ميدانية للاطلاع على واقع عدد من المشاريع في المحافظة، ومنها التلفريك وأبرز التحديات والمعيقات وتعزيز جذب الاستثمارات التي تساهم في توفير فرص العمل وتحقق التنمية .