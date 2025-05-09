عجلون تشهد حركة سياحية نشطة في مواقعها الطبيعية

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة عجلون، اليوم الجمعة، حركة اصطياف نشطة في العديد من المناطق، منها مناطق اشتفينا ووادي الطواحين وراجب وموقع مقام النبي إلياس، حيث توافد مئات الزوار للاستمتاع بالأجواء الطبيعة الخلابة.

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وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات، أن المحافظة أصبحت وجهة مفضلة للزوار من داخل المملكة وخارجها لما تتمتع به من بيئة جاذبة ومقومات سياحية متميزة، مشيدا بالدعم الملكي للمحافظة؛ مما أسهم في تعزيز نمو المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة والتي يتوقع أن توفر فرص عمل وتحدث نقلة نوعية من خلال المشاريع الكبرى التي يتضمنها المخطط الشمولي لعجلون.