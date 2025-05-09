عجلون تشهد حركة سياحية نشطة في مواقعها الطبيعية

وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات، أن المحافظة أصبحت وجهة مفضلة للزوار من داخل المملكة وخارجها لما تتمتع به من بيئة جاذبة ومقومات سياحية متميزة، مشيدا بالدعم الملكي للمحافظة؛ مما أسهم في تعزيز نمو المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة والتي يتوقع أن توفر فرص عمل وتحدث نقلة نوعية من خلال المشاريع الكبرى التي يتضمنها المخطط الشمولي لعجلون.
وبين مدير آثار عجلون أكرم العتوم، أن عجلون تضم مئات المواقع الأثرية، منوها إلى أن مشروع المسار الثقافي السياحي يسهم في إبراز هذه المواقع، مشيرا إلى أعمال الترميم الجارية حاليا في قلعة عجلون والعديد من المواقع التاريخية الأخرى.
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