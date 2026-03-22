عجلون: دعوات لتعزيز الوعي للحفاظ على التنوع الحيوي والغابات

الوكيل الإخباري- أكد مختصون ومهتمون بالشأن البيئي والسياحي في محافظة عجلون، ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الغابات والتنوع الحيوي في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تهدد الموارد الطبيعية، مشددين على ضرورة تكاتف جهود الجهات الرسمية والمجتمعية لحماية هذا الإرث الطبيعي الذي تتميز به المحافظة.

وأشاروا إلى أن اليوم الدولي للغابات والذي يصادف 21 آذار من كل عام، يشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على الجهود الرسمية المبذولة للحفاظ على الغابات وتعزيز مفهوم الاستدامة البيئية، والتأكيد على أهمية حماية التنوع الحيوي من التراجع، خاصة في ظل التغيرات المناخية والضغوط البشرية.



وقال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، إن حماية الغابات والتنوع الحيوي مسؤولية جماعية تتطلب استمرار الجهود التوعوية والتشريعية وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.



بدوره، أشار مدير زراعة عجلون المهندس صيتان السرحان، إلى أن الغابات في المحافظة تعد ثروة وطنية وبيئية وسياحية، لافتاً إلى أهمية تنفيذ برامج توعوية وإرشادية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتشديد الرقابة على الاعتداءات التي قد تتعرض لها الغابات والعمل على إعادة تأهيل المناطق المتضررة.



وبين مدير محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي عدي القضاة، أن المحمية تمثل نموذجاً مهماً في الحفاظ على التنوع الحيوي من خلال برامج الحماية وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية، مؤكداً أهمية إشراك المجتمع المحلي في جهود الحماية لضمان استدامتها.



وأوضح عضو الهيئة الاستشارية والتوجيهية العليا لجمعية البيئة الأردنية الدكتور محمود وفيق فريحات، أن التحديات البيئية، وعلى رأسها التغير المناخي أدت إلى تراجع التنوع الحيوي، ما يضع الغابات في صدارة الحلول الطبيعية القادرة على التخفيف من هذه الآثار، لما تقوم به من امتصاص لثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين، إلى جانب دورها في حماية التربة وتنظيم دورة المياه.



وأشار رئيس اتحاد المزارعين في عجلون المحامي منيب الصمادي إلى أهمية تبني ممارسات زراعية مستدامة تسهم في حماية الغطاء النباتي، داعياً إلى دعم المزارعين وتوعيتهم بطرق الزراعة الحديثة التي تراعي الحفاظ على البيئة.