عجلون: صناعة الصابون البلدي إرث يعزز دخل الأسر الريفية

الوكيل الإخباري- تحافظ صناعة الصابون البلدي في محافظة عجلون على مكانتها كإحدى الحرف التراثية التي توارثتها الأجيال رغم التحديات التي تواجهها في ظل المنافسة مع المنتجات الصناعية الحديثة.

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وتعتمد العديد من الأسر في القرى والأرياف على تصنيع "الصابون البلدي" للإنفاق على احتياجاتها ويزداد معدل التصنيع في موسم قطف الزيتون لاعتماد الصابون على الزيت المستخرج من الثمار بدرجة أساسية.