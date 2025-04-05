السبت 2025-04-05 09:08 م
 

عجلون: صناعة الصابون البلدي إرث يعزز دخل الأسر الريفية

محمية غابات عجلون
عجلون
 
السبت، 05-04-2025 08:05 م

الوكيل الإخباري-    تحافظ صناعة الصابون البلدي في محافظة عجلون على مكانتها كإحدى الحرف التراثية التي توارثتها الأجيال رغم التحديات التي تواجهها في ظل المنافسة مع المنتجات الصناعية الحديثة.

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وتعتمد العديد من الأسر في القرى والأرياف على تصنيع "الصابون البلدي" للإنفاق على احتياجاتها ويزداد معدل التصنيع في موسم قطف الزيتون لاعتماد الصابون على الزيت المستخرج من الثمار بدرجة أساسية.


وأكد مدير تعاون عجلون الدكتور راكز بني سعيد، أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات من خلال المشاريع والأنشطة و البرامج التي تنفذها في مجال التمكين و التدريب لتعزيز قدرات سيدات المجتمع المحلي ومساندتهن في تسويق المنتجات، مبينا أن المديرية تواصل جهودها في متابعة عمل الجمعيات التعاونية في المحافظة وتقديم الإرشاد والتوجيه للجان الإدارية.

 
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