عجلون: صناعة الصابون البلدي إرث يعزز دخل الأسر الريفية

وتعتمد العديد من الأسر في القرى والأرياف على تصنيع "الصابون البلدي" للإنفاق على احتياجاتها ويزداد معدل التصنيع في موسم قطف الزيتون لاعتماد الصابون على الزيت المستخرج من الثمار بدرجة أساسية.
وأكد مدير تعاون عجلون الدكتور راكز بني سعيد، أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات من خلال المشاريع والأنشطة و البرامج التي تنفذها في مجال التمكين و التدريب لتعزيز قدرات سيدات المجتمع المحلي ومساندتهن في تسويق المنتجات، مبينا أن المديرية تواصل جهودها في متابعة عمل الجمعيات التعاونية في المحافظة وتقديم الإرشاد والتوجيه للجان الإدارية.
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