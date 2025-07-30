عجلون: عرض مسرحي "خارج الصندوق" للتوعية بأهمية التعليم المهني

الوكيل الإخباري- نظم المركز الوطني للثقافة والفنون، التابع لمؤسسة الملك الحسين، اليوم الأربعاء، عرضًا مسرحيًا تفاعليًا بعنوان: "خارج الصندوق"، على مسرح مركز عجلون الثقافي في إطار مشروع المهارات من أجل النجاح الشباب يتبنون التعليم والتدريب المهني في الأردن" بدعم من مؤسسة دروسوس.

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وأكد مدير ثقافة عجلون سامر الفريحات أهمية المسرح كوسيلة إبداعية فاعلة في توصيل الرسائل المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذا العرض يمثل نموذجًا ناجحًا لتقنيات التوعية الحديثة التي تشرك الجمهور وتفتح أمام الشباب آفاقًا جديدة للتفكير بمستقبلهم خارج الأطر التقليدية.