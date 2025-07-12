عجلون: مؤتمر يناقش مخاطر العنف ضد المرأة

وقال النائب آية الله فريحات إن الأردن يُعد من الدول الداعمة لحقوق المرأة وتمكينها من خلال التشريعات والسياسات التي تعزز مشاركتها في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها في مواقع متعددة وأن دعمها لا يجب أن يقتصر على الشعارات بل يجب أن يُترجم إلى فرص حقيقية ومساواة في الحقوق والواجبات.
وتحدث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة عن أهمية تطوير قانون العمل الأردني بما يضمن العدالة والمساواة للنساء في بيئة العمل، مشيرا إلى ضرورة تعزيز النصوص التي تحمي المرأة من التمييز والعنف الوظيفي وتوفير ظروف عمل مرنة وآمنة تشجع على انخراطها في السوق، مبينا أن تمكين المرأة اقتصاديًا يبدأ من سياسات واضحة تُنصفها وتمنحها حقوقها كاملة دون تمييز.
وأشار الناشط همام فريحات إلى أن المبادرة تمثل منصة توعوية تهدف إلى تمكين النساء والفتيات قانونيًا ومجتمعيًا من خلال نشر الوعي والتثقيف وتوفير مساحة آمنة للتعبير عن الحقوق.
واشتمل المؤتمر على جلسة حوارية بعنوان: "تمكين المرأة وأدوارها المجتمعية"، تحدثت فيها خبيرة في دراسات المرأة والأسرة الدكتورة إنصاف المومني وعضو مجلس محافظة العاصمة المهندسة سما سكر والناشطة مها الخلايلة عن أبرز التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه النساء وأهمية تمثيل المرأة في المجالس المحلية، وأدوار الخطاب الديني الواعي في دعم حقوق المرأة ومواجهة العنف.
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