عجلون.. 1.54 مليون دينار لتمويل 132 مشروعا

وأشار العواودة إلى أن المشاريع التي سيتم تمويلها من المتوقع أن توفر حوالي 224 فرصة عمل ضمن جهود الصندوق الرامية إلى دعم التنمية المحلية وتمكين الشباب والحد من معدلات الفقر والبطالة.
وأوضح أن الصندوق يواصل تقديم تسهيلات كبيرة للراغبين بالحصول على التمويل، حيث أصبحت الإجراءات أكثر مرونة وسرعة مع تنوع في نسب المرابحة والكفالات وتوفير فترات سماح وحوافز تشجيعية بما يسهم في دعم تأسيس مشاريع إنتاجية مستدامة.
وبين العواودة أن حجم التمويل المقدم خلال العام الماضي بلغ نحو 1.3 مليون دينار تم من خلاله دعم 97 مشروعا في قطاعات مختلفة وفرت 164 فرصة عمل.
ونوه إلى أن نسبة المشاريع الممولة للذكور خلال العام الماضي بلغت 54 بالمئة فيما بلغت النسبة للإناث 46 بالمئة مما يعكس التوازن في استهداف الفئات المختلفة في المجتمع المحلي.
وأضاف أن نسبة استمرارية المشاريع الممولة تجاوزت حاجز 85 بالمئة، مؤكدا أن هذه المشاريع شملت مجالات السياحة والتجارة والصناعة والخدمات وبتمويل يتراوح بين 5 آلاف و75 ألف دينار وفقا لطبيعة المشروع وجدواه الاقتصادية.
وأشار إلى أن الصندوق يولي اهتماما كبيرا بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من دوره في تعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على الاعتماد على أنفسهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأكد العواودة أن العديد من المشاريع التي مولها الصندوق حققت نجاحات ملموسة وأسهمت في توفير فرص عمل إضافية، داعيا الشباب خاصة خريجي الجامعات والكليات إلى الاستفادة من القروض التفضيلية التي يقدمها الصندوق لإقامة مشاريعهم الخاصة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
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