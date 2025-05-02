عجلون.. 1.54 مليون دينار لتمويل 132 مشروعا

الوكيل الإخباري- قال مدير صندوق التنمية والتشغيل في محافظة عجلون الدكتور عيسى العواودة، إن الصندوق خصص مبلغا يقدر بقيمة مليون و 540 ألف دينار منذ بداية العام الحالي لتمويل 132 مشروعا إنتاجيا في مختلف مناطق المحافظة.

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وأشار العواودة إلى أن المشاريع التي سيتم تمويلها من المتوقع أن توفر حوالي 224 فرصة عمل ضمن جهود الصندوق الرامية إلى دعم التنمية المحلية وتمكين الشباب والحد من معدلات الفقر والبطالة.



وأوضح أن الصندوق يواصل تقديم تسهيلات كبيرة للراغبين بالحصول على التمويل، حيث أصبحت الإجراءات أكثر مرونة وسرعة مع تنوع في نسب المرابحة والكفالات وتوفير فترات سماح وحوافز تشجيعية بما يسهم في دعم تأسيس مشاريع إنتاجية مستدامة.



وبين العواودة أن حجم التمويل المقدم خلال العام الماضي بلغ نحو 1.3 مليون دينار تم من خلاله دعم 97 مشروعا في قطاعات مختلفة وفرت 164 فرصة عمل.



ونوه إلى أن نسبة المشاريع الممولة للذكور خلال العام الماضي بلغت 54 بالمئة فيما بلغت النسبة للإناث 46 بالمئة مما يعكس التوازن في استهداف الفئات المختلفة في المجتمع المحلي.



وأضاف أن نسبة استمرارية المشاريع الممولة تجاوزت حاجز 85 بالمئة، مؤكدا أن هذه المشاريع شملت مجالات السياحة والتجارة والصناعة والخدمات وبتمويل يتراوح بين 5 آلاف و75 ألف دينار وفقا لطبيعة المشروع وجدواه الاقتصادية.



وأشار إلى أن الصندوق يولي اهتماما كبيرا بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من دوره في تعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على الاعتماد على أنفسهم وتحسين ظروفهم المعيشية.