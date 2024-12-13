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عجلون: 10ملايين دينار لتحسين شبكات المياه

إدارة مياه محافظة عجلون
إدارة مياه محافظة عجلون
الجمعة، 13-12-2024 04:26 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير مديرية مياه عجلون مالك الرشدان، إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) خصصت منحة بقيمة 10 ملايين دينار لتطوير شبكات المياه في المحافظة.

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وأضاف الرشدان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المنحة ستستخدم لتقليل الفاقد وتحسين توزيع المياه من خلال تطوير شبكات المياه في قرى العيون بقيمة 3.1 ملايين دينار، واستبدال الشبكات في منطقة صخرة بـ650 ألف دينار، وتطوير الشبكات في عنجرة وعين جنا بـ6 ملايين دينار.


وأشار إلى بدء تنفيذ مشروع سحب مياه سد كفرنجة بكلفة 14 مليون دينار، مبينا أن المحافظة تخدم حوالي 27 ألف مشترك في خدمات المياه.

 
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