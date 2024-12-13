عجلون: 10ملايين دينار لتحسين شبكات المياه

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية مياه عجلون مالك الرشدان، إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) خصصت منحة بقيمة 10 ملايين دينار لتطوير شبكات المياه في المحافظة.

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وأضاف الرشدان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المنحة ستستخدم لتقليل الفاقد وتحسين توزيع المياه من خلال تطوير شبكات المياه في قرى العيون بقيمة 3.1 ملايين دينار، واستبدال الشبكات في منطقة صخرة بـ650 ألف دينار، وتطوير الشبكات في عنجرة وعين جنا بـ6 ملايين دينار.