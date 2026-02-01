عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

وتأتي هذه العروض تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لتحقيق الأمن الغذائي وتوازن الأسعار في السوق المحلي.
ودعت المؤسسة جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات.
وتستمر العروض التي تلبي احتياجات المواطنين حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 شباط 2026 الحالي أو حتى نفاد الكمية.
