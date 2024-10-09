عطاءات حكومية مطروحة لبدء التنفيذ .. تفاصيل

وجاء في إعلان طرح العطاءات جميع الشروط التي تم وضعها لإرساء العطاءات على المنفذين ، مع وضع المدة النهائية لاستقبال الطلبات .
تفاصيل :
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