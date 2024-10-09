 
الأربعاء 2024-10-09 10:27 ص
 

عطاءات حكومية مطروحة لبدء التنفيذ .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 09-10-2024 08:53 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت عدد من المؤسسات والبلديات والمراكز الحكومية عن طرح عدد من العطاءات لبدء التنفيذ في المملكة .اضافة اعلان


وجاء في إعلان طرح العطاءات جميع الشروط التي تم وضعها لإرساء العطاءات على المنفذين ، مع وضع المدة النهائية لاستقبال الطلبات .

تفاصيل :


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