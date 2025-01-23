عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير

وطرحت الوزارة، عطاءً لشراء 100 ألف طن، أو 120 ألف طن شعير، والكميات نفسه من القمح.
ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء المطلوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء الشعير، هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء 29-1-2025، ولعطاء القمح الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 28-1-2025.
واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يحذر من خطورة التطورات في الضفة الغربية والاعتداءات على مقدسات القدس
-
ولي العهد يلتقي في دافوس عمدة الحي المالي لمدينة لندن
-
ارادة ملكية بالموافقة على قانون الموازنة العامة 2025
-
الجامعة الهاشمية تطرح مجموعة من برامج الدراسات العليا
-
تعميم من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية
-
ولي العهد يلتقي الرئيس السنغافوري
-
وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لقاعة متعددة الأغراض في المفرق
-
"اليرموك" الثانية محليا في تصنيف "التايمز" بالدراسات التربوية والإنسانيات والآداب