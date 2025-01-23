عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاءين لشراء كميات من القمح والشعير.

وطرحت الوزارة، عطاءً لشراء 100 ألف طن، أو 120 ألف طن شعير، والكميات نفسه من القمح.

اضافة اعلان



ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء المطلوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء الشعير، هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء 29-1-2025، ولعطاء القمح الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 28-1-2025.