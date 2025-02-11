عطاء لإنشاء قسم إسعاف وطوارئ في مستشفى المفرق الحكومي

كما كشف حسّان عن طرح عطاء لإنشاء قسم إسعاف وطوارئ جديد في مستشفى المفرق الحكومي، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الصحية الأخرى التي سيتم تنفيذها هذا العام، بهدف تطوير البنية التحتية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء المملكة.
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