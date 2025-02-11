 
الثلاثاء 2025-02-11 12:55 م
 

عطاء لإنشاء قسم إسعاف وطوارئ في مستشفى المفرق الحكومي

مستشفى البادية الشمالية
مستشفى البادية الشمالية
الثلاثاء، 11-02-2025 11:47 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان عن بدء أعمال صيانة مستشفى البادية الشمالية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات الصحية في مختلف المناطق. اضافة اعلان


كما كشف حسّان عن طرح عطاء لإنشاء قسم إسعاف وطوارئ جديد في مستشفى المفرق الحكومي، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الصحية الأخرى التي سيتم تنفيذها هذا العام، بهدف تطوير البنية التحتية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء المملكة.
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية قرارات مجلس الوزراء الثلاثاء

ا

أخبار محلية تعيين العكاليك مديرا عاما للجمارك

لاى

فن ومشاهير النيابة المصرية تستدعي شيرين عبدالوهاب.. ماذا حدث؟

ا

أخبار محلية مؤتمر صحفي للحديث عن أهم قرارات مجلس الوزراء عند الواحدة ظهرا

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية بإجمالي 330 مليون دينار .. الضمان توقع 11512 اتفاقية مع منشآت مدينة

مدرعات تابعة للجيش الإسرائيلي أثناء عملية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة

فلسطين اشتباكات أثناء توغل الاحتلال الإسرائيلي بالحي الشرقي بجنين

ا

أخبار محلية الخيرية الهاشمية: تأمين مواد طبية وحليب الأطفال لشمال غزة

مستشفى البادية الشمالية

أخبار محلية عطاء لإنشاء قسم إسعاف وطوارئ في مستشفى المفرق الحكومي



 




الأكثر مشاهدة