عطاء لإنشاء قسم إسعاف وطوارئ في مستشفى المفرق الحكومي

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان عن بدء أعمال صيانة مستشفى البادية الشمالية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات الصحية في مختلف المناطق. اضافة اعلان





كما كشف حسّان عن طرح عطاء لإنشاء قسم إسعاف وطوارئ جديد في مستشفى المفرق الحكومي، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الصحية الأخرى التي سيتم تنفيذها هذا العام، بهدف تطوير البنية التحتية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء المملكة.