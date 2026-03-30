الإثنين 2026-03-30 03:04 م

عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد

الإثنين، 30-03-2026 01:17 م
الوكيل الإخباري-  أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغا يقضي بتعطيل المسيحيين في جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد على الحساب الشرقي.اضافة اعلان


وبموجب البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، ستكون عطلة المسيحيين يوم الأحد المقبل، بمناسبة أحد الشعانين في حين ستكون العطلة ليومي الأحد والاثنين 12و13 نيسان المقبل، بمناسبة عيد الفصح المجيد.
 
 


