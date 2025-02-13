عقب زيارة اجراها للولايات المتحدة.. الأردنيون يحتشدون لاستقبال "سيد البلاد"

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الوكيل الإخباري- من المقرر ان يحتشد الاردنيون اليوم لاستقبال جلالة الملك في محيط مطار ماركا العسكري عقب زيارة اجراها جلالته للولايات المتحدة لبحث مستجدات الوضع في الشرق الاوسط والتاكيد على موقف الاردن الراسخ للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني باقامة دولتهم المستقلة ورفض التهجير . اضافة اعلان





وأعلنت فعاليات شعبية ورسمية، مسارات استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله إلى مطار ماركا عائدًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد ظهر اليوم الخميس.



ووفقا لما تم تداوله فإنّ هناك 3 مسارات لاستقبال الملك قرب المطار، ضمن 3 قواطع أولها، بدءًا من بوابة المطار وصولًا إلى سكة الحديد، وسيكون فيها كل من محافظات الزرقاء وجرش والمفرق ولواء ماركا ووزارة التربية والتعليم، علمًا ان هناك اماكن خاصة لاصطفاف مركبات المواطنين قرب مسلخ عمان.



القاطع الثاني، يمتد من جسر المحطة باتجاه جسر المربط، وستكون فيها الجهات من محافظات إربد والبلقاء، وعجلون ولواء قصبة عمان، ومرتبات الأمن العام وقوات الدرك، علمًا بأنّ اماكن الاصطفاف المخصصة لذلك، في مجمع رغدان.



أما القاطع الثالث الممثل للمسار الثالث فيكون من جسر المربط باتجاه باب بسمان - وسط البلد وستواجد فيها جهات من محافظات معان ومادبا والكرك والعقبة و الطفيلة ولواء وادي السير ولواء القويسمة ولواء الموقر ولواء الجيزة ولواء ناعور ولواء سحاب ومرتبات القوات المسلحة علمًا بأنّ أماكن الاصطفاف في مجمع المهاجرين.



وكان قد اجرى جلالته منذ مطلع الاسبوع الحالي زيارة للولايات المتحدة تخللها لقاء مع الرئيس الامريكي ترامب ولقاء اعضاء بالكونغرس لبحث التطورات بالشرق الاوسط ابرزها حفظ حقوق الشعب الفلسطيني ورفض سياسة التهجير التي طرحت مؤخرا والتاكيد على حقهم باقامة دولتهم المستقلة.