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عقد اجتماع لجنة الشراكة الأردنية البريطانية في دورتها الثانية

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 30-06-2025 03:43 م

الوكيل الإخباري-   عقدت لجنة الشراكة الأردنية البريطانية اجتماعا، اليوم الاثنين، دورتها الثانية عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، عن الجانب الأردني، والمفوضة التجارية في الشرق الأوسط عن الجانب البريطاني، سارة موني.

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وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن والمملكة المتحدة، في إطار اتفاقية الشراكة الثنائية الموقعة بين البلدين عام 2019، حيث تم استعراض حجم التبادلات التجارية، والتحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري.


وناقش الطرفان سبل تعزيز الاستفادة من قواعد المنشأ المبسطة ضمن اتفاقية الشراكة.

 
gnews

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