عقد اجتماع لجنة الشراكة الأردنية البريطانية في دورتها الثانية

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن والمملكة المتحدة، في إطار اتفاقية الشراكة الثنائية الموقعة بين البلدين عام 2019، حيث تم استعراض حجم التبادلات التجارية، والتحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري.
وناقش الطرفان سبل تعزيز الاستفادة من قواعد المنشأ المبسطة ضمن اتفاقية الشراكة.
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