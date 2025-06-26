عقل: ارتفاع محدود على أسعار المحروقات في الأردن

وأضاف أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والذي سجل خلال الأيام الثلاثة الماضية عقب توقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية، سيكون تأثيره محدودا على تسعيرة هذا الشهر، فيما يتوقع أن يظهر أثره بشكل أوضح خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وشدد عقل على أن هذه التقديرات تبقى غير نهائية، ومن الممكن أن تطرأ تغييرات طفيفة على الأسعار قبيل إعلانها رسميا في نهاية الشهر، وفقًا لتطورات السوق خلال الأيام المقبلة.
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