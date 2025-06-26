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عقل: ارتفاع محدود على أسعار المحروقات في الأردن

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أرشيفية
 
الخميس، 26-06-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري- أكد الخبير النفطي هاشم عقل أنه لا توجد مؤشرات قوية حتى الآن تدل على إمكانية خفض أسعار البنزين والديزل في الأردن مع نهاية الشهر الجاري.

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وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية لم تنعكس بشكل كافٍ على مؤشرات التسعير المحلية، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية تدلل على ارتفاع سعر لتر بنزين 90 بمقدار 5 فلسات، وبنزين 95 بمقدار 10 فلسات، وكذلك الديزل بمقدار 10 فلسات.


وأضاف أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والذي سجل خلال الأيام الثلاثة الماضية عقب توقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية، سيكون تأثيره محدودا على تسعيرة هذا الشهر، فيما يتوقع أن يظهر أثره بشكل أوضح خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل.


وشدد عقل على أن هذه التقديرات تبقى غير نهائية، ومن الممكن أن تطرأ تغييرات طفيفة على الأسعار قبيل إعلانها رسميا في نهاية الشهر، وفقًا لتطورات السوق خلال الأيام المقبلة.

 
gnews

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