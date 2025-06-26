عقل: ارتفاع محدود على أسعار المحروقات في الأردن

الوكيل الإخباري- أكد الخبير النفطي هاشم عقل أنه لا توجد مؤشرات قوية حتى الآن تدل على إمكانية خفض أسعار البنزين والديزل في الأردن مع نهاية الشهر الجاري.

اضافة اعلان

وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية لم تنعكس بشكل كافٍ على مؤشرات التسعير المحلية، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية تدلل على ارتفاع سعر لتر بنزين 90 بمقدار 5 فلسات، وبنزين 95 بمقدار 10 فلسات، وكذلك الديزل بمقدار 10 فلسات.



وأضاف أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والذي سجل خلال الأيام الثلاثة الماضية عقب توقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية، سيكون تأثيره محدودا على تسعيرة هذا الشهر، فيما يتوقع أن يظهر أثره بشكل أوضح خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل.