علوش رئيسًا لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية لدورة جديدة

وبحسب بيان للجمعية اليوم الأحد، تم انتخاب إبراهيم فريتخ نائبًا للرئيس، وعلي حرفوش أمينًا للسر، وأنس ياسين أمينًا للصندوق، فيما انتخبت الهيئة العامة للجمعية ضاحي العتوم، ومجد أبو عرقوب، ومحمد الدعجة، وأحمد الرمحي، وحمزة أبودية لعضوية المجلس.
وشهدت هذه الدورة انتخاب ممثلين عن قطاع إكسسوارات الهواتف الخلوية لأول مرة في مجلس الإدارة، وهم: أنس ياسين، وحمزة أبودية، ومجد أبو عرقوب، ومحمد الدعجة، في خطوة تعكس التوسع في تمثيل مختلف فئات القطاع.
كما قرر المجلس تعيين محمد كنعان مديرًا لمكتب الجمعية.
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