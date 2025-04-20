علي أبو نقطة" نقيباً للمهندسين الزراعيين بالتزكية

الوكيل الإخباري- فازت "قائمة المهندس الزراعي" برئاسة المهندس علي أبو نقطة بجميع مقاعد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين للدورة السادسة والعشرين (2025–2028)، وذلك بالتزكية.

اضافة اعلان



وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، المهندس ناجح العدوان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن فوز القائمة جاء بعد انسحاب جميع المرشحين لمقاعد مجلس النقابة، مشيرًا إلى أن اللجنة استندت في إعلان النتائج إلى نص المادة (21) الفقرة (ط) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لسنة 1998.