الأحد 2025-04-20 05:40 م
 

علي أبو نقطة" نقيباً للمهندسين الزراعيين بالتزكية

نقابة المهندسين الزراعيين
نقابة المهندسين الزراعيين
 
الأحد، 20-04-2025 04:50 م

الوكيل الإخباري-    فازت "قائمة المهندس الزراعي" برئاسة المهندس علي أبو نقطة بجميع مقاعد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين للدورة السادسة والعشرين (2025–2028)، وذلك بالتزكية.

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وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، المهندس ناجح العدوان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن فوز القائمة جاء بعد انسحاب جميع المرشحين لمقاعد مجلس النقابة، مشيرًا إلى أن اللجنة استندت في إعلان النتائج إلى نص المادة (21) الفقرة (ط) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لسنة 1998.


كما فاز بموقع نائب النقيب المهندس شادي القيسي ، فيما فاز بالعضوية إبراهيم كريم الهبارنة، أسامة بزبز، يهم الزيادين، حسن أحمد حسن الصمادي، عمر مصالحة، اللالا، ووسيم شهير صالح الشريدة..
وهنأ العدوان النقيب وأعضاء المجلس الجديد على ثقة الهيئة العامة، مشيرًا إلى أن الفوز بالتزكية يعكس حالة من التوافق والانسجام بين المهندسين الزراعيين.

 
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