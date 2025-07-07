عمل المفرق توفر 44 فرصة عمل خلال يوم وظيفي

وقال الخوالدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الوظائف التي تمت تعبئتها شملت 4 وظائف لمهندسي تشغيل ماكينات، وفنيي ضبط جودة، إلى جانب 40 وظيفة في مجال تقديم الطعام والشراب، مشيرًا إلى أن اليوم الوظيفي شهد إقبالًا من أكثر من 120 باحثًا عن عمل.
وأضاف أن هذا اليوم الوظيفي جاء استكمالًا لشواغر تم الإعلان عنها مسبقًا في مخابز التموين الكبرى، لافتًا إلى أن الوظائف التي طُرحت شملت مشغل ماكينة، وشيف مخبز، وفني ميكانيك خطوط إنتاج، ومشرف تدبير منزلي.
وأكد الخوالدة أن مديرية عمل المفرق تواصل جهودها في التشبيك مع الشركات والمصانع لتنظيم أيام وظيفية بشكل دوري، بهدف توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
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