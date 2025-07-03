الخميس 2025-07-03 06:43 م
 

عودة أكثر من 100 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري
 
الخميس، 03-07-2025 05:13 م

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً من الأردن إلى سوريا أكثر من 100 ألف لاجئ، وذلك منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران 2025، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

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وأرجع المتحدث باسم المفوضية، يوسف طه، ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً من الأردن إلى بلادهم إلى تحسّن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا، ورفع العقوبات، إضافة إلى انتهاء العام الدراسي.


وتوقّع طه ارتفاع وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد انتهاء فترة امتحانات الثانوية العامة في الأردن.


وأكد المتحدث أن المفوضية لا تزال بحاجة إلى دعم مالي، ليتسنى لها الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين في الأردن.

 
 
gnews

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