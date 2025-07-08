الثلاثاء 2025-07-08 02:35 م
 

عودة طفلين وذويهم إلى غزة بعد استكمال علاجهم

عودة طفلين وذويهم إلى غزة بعد استكمال علاجهم
عودة طفلين وذويهم إلى غزة بعد استكمال علاجهم
 
الثلاثاء، 08-07-2025 01:15 م

الوكيل الإخباري-    استكمل طفلين من قطاع غزة العلاج في المستشفيات الأردنية، وعادوا برفقة 5 من ذويهم إلى غزة، عبر جسر الملك الحسين، اليوم الثلاثاء.

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وتلقى الأطفال الرعاية الطبية اللازمة، بعد أن وصلوا إلى المملكة سابقا من خلال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.


وتعد هذه الدفعة الثانية من الأطفال العائدين إلى غزة، سبقهم 17 طفلا ممن استكملوا علاجهم في المستشفيات الأردنية، وعادوا في 13 أيار الماضي،  ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني”، التي أطلقتها المملكة لتقديم العون الطبي لأبناء القطاع المحاصر.


ويواصل العشرات من الأطفال الغزيين رحلة العلاج في الاردن، منذ بدء عمليات الإجلاء الطبي بداية شهر آذار الماضي.

 
 
gnews

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