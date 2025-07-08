عودة طفلين وذويهم إلى غزة بعد استكمال علاجهم

الوكيل الإخباري- استكمل طفلين من قطاع غزة العلاج في المستشفيات الأردنية، وعادوا برفقة 5 من ذويهم إلى غزة، عبر جسر الملك الحسين، اليوم الثلاثاء.

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وتلقى الأطفال الرعاية الطبية اللازمة، بعد أن وصلوا إلى المملكة سابقا من خلال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.



وتعد هذه الدفعة الثانية من الأطفال العائدين إلى غزة، سبقهم 17 طفلا ممن استكملوا علاجهم في المستشفيات الأردنية، وعادوا في 13 أيار الماضي، ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني”، التي أطلقتها المملكة لتقديم العون الطبي لأبناء القطاع المحاصر.