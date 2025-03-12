عودة كبرى شركات الطيران منخفض التكاليف الى الاردن

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن هيئة تنشيط السياحة وقعت اليوم اتفاقيتين مع شركتي راين اير وويز اير لبدء تسيير طيرانها المباشر للمملكة نيسان المقبل.
وأوضح أن شركة راين إير ستشغل 27 رحلة أسبوعيًا من خلال 14 خطًا مباشرًا الى عمان من وجهات أوروبية استراتيجية تشمل ميلان، باريس، مدريد، روما، فيينا، بودابست، بولونيا، بروكسل، بوخارست، مرسيليا، بوزنان، بيزا، بافوس، وممنجن، مشيراً إلى أن المسافرين المتوقع استقطابهم إلى المملكة من خلال شركة الطيران سيبلغ 125 ألف مسافر خلال الموسم الصيفي الممتد من نيسان حتى نهاية تشرين الأول.
وفيما يتعلق بشركة ويز إير، بين عربيات أن الشركة عززت تواجدها في السوق الأردنية عبر 6 خطوط مباشرة إلى عمان من لندن، أبوظبي، بودابست، روما، ميلان، وفيينا، بالإضافة إلى ثلاثة خطوط مباشرة إلى العقبة من وارسو وبوخارست وكاتوفيشي، مع إمكانية زيادة خطين إضافيين إلى العقبة خلال العام الحالي، متوقعاً وصول عدد المسافرين على متن خطوطها إلى 145 ألف راكب سنويًا، ما يشكل دعمًا إضافيًا لقطاع السياحة في المملكة.
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