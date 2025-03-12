 
الأربعاء 2025-03-12 09:08 م
 

عودة كبرى شركات الطيران منخفض التكاليف الى الاردن

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 12-03-2025 08:49 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت هيئة تنشيط السياحة عن توقيع اتفاقيتي تشغيل خطوط إلى المملكة مع شركتي الطيران منخفض التكاليف "راين إير" و "ويز إير" العالميتين، ما يسهم في إحداث قفزة نوعية في الربط الجوي بين الأردن وأوروبا، ويدعم الأهداف الطموحة لعودة القطاع السياحي الأردني، حيث يأتي ذلك ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن هيئة تنشيط السياحة وقعت اليوم اتفاقيتين مع شركتي راين اير وويز اير لبدء تسيير طيرانها المباشر للمملكة نيسان المقبل.


وأوضح أن شركة راين إير ستشغل 27 رحلة أسبوعيًا من خلال 14 خطًا مباشرًا الى عمان من وجهات أوروبية استراتيجية تشمل ميلان، باريس، مدريد، روما، فيينا، بودابست، بولونيا، بروكسل، بوخارست، مرسيليا، بوزنان، بيزا، بافوس، وممنجن، مشيراً إلى أن المسافرين المتوقع استقطابهم إلى المملكة من خلال شركة الطيران سيبلغ 125 ألف مسافر خلال الموسم الصيفي الممتد من نيسان حتى نهاية تشرين الأول.


وفيما يتعلق بشركة ويز إير، بين عربيات أن الشركة عززت تواجدها في السوق الأردنية عبر 6 خطوط مباشرة إلى عمان من لندن، أبوظبي، بودابست، روما، ميلان، وفيينا، بالإضافة إلى ثلاثة خطوط مباشرة إلى العقبة من وارسو وبوخارست وكاتوفيشي، مع إمكانية زيادة خطين إضافيين إلى العقبة خلال العام الحالي، متوقعاً وصول عدد المسافرين على متن خطوطها إلى 145 ألف راكب سنويًا، ما يشكل دعمًا إضافيًا لقطاع السياحة في المملكة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية عودة كبرى شركات الطيران منخفض التكاليف الى الاردن

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

عربي ودولي لافروف: مستعدون لتلبية دعوة ترمب بشأن محادثات الحد من التسلح النووي

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تؤكد دعمها لأمن واستقرار ليبيا

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الجنوبية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الجنوبية

عيد الفطر

عربي ودولي المعهد القومي المصري يكشف موعد عيد الفطر

ولي العهد يوعز بإعادة تأهيل مركز صحي جرش الشامل

أخبار محلية ولي العهد يوعز بإعادة تأهيل مركز صحي جرش الشامل

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الفراية يوعز بملاحقة أصحاب خطابات الكراهية وإثارة النعرات العنصرية

صورة توضيحية لعمال في ملحمة

أخبار محلية إتلاف كميات من اللحوم وبيض المائدة في إربد



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة