عودة كبرى شركات الطيران منخفض التكاليف الى الاردن

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة تنشيط السياحة عن توقيع اتفاقيتي تشغيل خطوط إلى المملكة مع شركتي الطيران منخفض التكاليف "راين إير" و "ويز إير" العالميتين، ما يسهم في إحداث قفزة نوعية في الربط الجوي بين الأردن وأوروبا، ويدعم الأهداف الطموحة لعودة القطاع السياحي الأردني، حيث يأتي ذلك ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية.

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وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن هيئة تنشيط السياحة وقعت اليوم اتفاقيتين مع شركتي راين اير وويز اير لبدء تسيير طيرانها المباشر للمملكة نيسان المقبل.



وأوضح أن شركة راين إير ستشغل 27 رحلة أسبوعيًا من خلال 14 خطًا مباشرًا الى عمان من وجهات أوروبية استراتيجية تشمل ميلان، باريس، مدريد، روما، فيينا، بودابست، بولونيا، بروكسل، بوخارست، مرسيليا، بوزنان، بيزا، بافوس، وممنجن، مشيراً إلى أن المسافرين المتوقع استقطابهم إلى المملكة من خلال شركة الطيران سيبلغ 125 ألف مسافر خلال الموسم الصيفي الممتد من نيسان حتى نهاية تشرين الأول.