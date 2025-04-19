عيسى الخشاشنة نقيبا للأطباء الأردنيين

وحصل عيسى الخشاشنة على 3972 مقابل 3411 لمنافسه طارق التميمي.
وكانت بدأت صباح أمس الجمعة انتخابات نقابة الأطباء، في مجمع النقابات المهنية بعمان وفروع النقابة في المحافظات لاختيار نقيب وأعضاء مجلس النقابة الجديد، في ظل أجواء تنافسية كبيرة.
-
أخبار متعلقة
-
فاعليات تؤكد اعتزازها بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية
-
فاعليات عجلونية تشيد بمواقف الملك والأجهزة الأمنية بمواجهة التحديات
-
العثور على جثة خمسيني داخل مبنى مهجور في المقابلين
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
محمد الروابدة نقيباً للممرضين الأردنيين
-
بدء فرز أصوات انتخابات نقابة الأطباء بحضور المرشحين فقط
-
وزير الداخلية يكشف عن خطوات إصدار الشهادات عبر تطبيق سند
-
ورشة حول الإسعافات الأولية في مركز شباب وشابات كفر الماء