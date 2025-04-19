عيسى الخشاشنة نقيبا للأطباء الأردنيين

الوكيل الإخباري- أظهرت النتائج الأولية لانتخابات نقابة الأطباء الأردنيين فوز الدكتور عيسى الخشاشنة بمنصب نقيب الأطباء الأردنيين.

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وحصل عيسى الخشاشنة على 3972 مقابل 3411 لمنافسه طارق التميمي.