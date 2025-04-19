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عيسى الخشاشنة نقيبا للأطباء الأردنيين

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أرشيفية
 
السبت، 19-04-2025 12:29 ص

الوكيل الإخباري- أظهرت النتائج الأولية لانتخابات نقابة الأطباء الأردنيين فوز الدكتور عيسى الخشاشنة بمنصب نقيب الأطباء الأردنيين.

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وحصل عيسى الخشاشنة على 3972 مقابل 3411 لمنافسه طارق التميمي.


وكانت بدأت صباح أمس الجمعة انتخابات نقابة الأطباء، في مجمع النقابات المهنية بعمان وفروع النقابة في المحافظات لاختيار نقيب وأعضاء مجلس النقابة الجديد، في ظل أجواء تنافسية كبيرة.

 
gnews

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