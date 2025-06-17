الثلاثاء 2025-06-17 04:14 م
 

غرفة متعددة الأغراض ضمن مشاريع "سنبلة" بـ"تربية بني عبيد"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 17-06-2025 03:54 م

الوكيل الإخباري-    افتتحت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد نسرين البكار إحدى مشاريع "مبادرة سنبلة" في مدرسة كتم الأساسية المختلطة، حيث استحدثت غرفة متعددة الأغراض بالتعاون مع مؤسسة الجود التعليمية، وبالشراكة مع المجتمع المحلي الداعم.

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وقالت البكار خلال الافتتاح إنه انطلاقا من أهمية تطبيق مبادرة سنبلة، وتفعيلا لدور جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي في نشر ثقافة الإبداع والتميز والابتكار في المدارس الحكومية، تم استحداث هذه الغرفة، مؤكدة أن استحداثها يعد خطوة تعكس روح الابتكار والإبداع، ويعزز من مفاهيم الاستدامة البيئية لدى الطلبة.


وأضافت، أن مديرة المدرسة ياسمين الطيطي قامت وبالتعاون مع أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالمدرسة، وبدعم أفراد من المجتمع المحلي، بتحويل غرفة غير مستغلة بالمدرسة إلى زوايا متعددة هادفه كالترفيهية والتعليمية، إضافة لافتتاح معرضا للوسائل التعليمية من إعداد الطلبة وبإشراف المعلمات، وزاوية خاصة بالتراث الشعبي و الفلكلوري، التي تعكس الموروث الثقافي والشعبي الأردني.

 
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