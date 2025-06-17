غرفة متعددة الأغراض ضمن مشاريع "سنبلة" بـ"تربية بني عبيد"

الوكيل الإخباري- افتتحت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد نسرين البكار إحدى مشاريع "مبادرة سنبلة" في مدرسة كتم الأساسية المختلطة، حيث استحدثت غرفة متعددة الأغراض بالتعاون مع مؤسسة الجود التعليمية، وبالشراكة مع المجتمع المحلي الداعم.

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وقالت البكار خلال الافتتاح إنه انطلاقا من أهمية تطبيق مبادرة سنبلة، وتفعيلا لدور جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي في نشر ثقافة الإبداع والتميز والابتكار في المدارس الحكومية، تم استحداث هذه الغرفة، مؤكدة أن استحداثها يعد خطوة تعكس روح الابتكار والإبداع، ويعزز من مفاهيم الاستدامة البيئية لدى الطلبة.