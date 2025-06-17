غرفة متعددة الأغراض ضمن مشاريع "سنبلة" بـ"تربية بني عبيد"

وقالت البكار خلال الافتتاح إنه انطلاقا من أهمية تطبيق مبادرة سنبلة، وتفعيلا لدور جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي في نشر ثقافة الإبداع والتميز والابتكار في المدارس الحكومية، تم استحداث هذه الغرفة، مؤكدة أن استحداثها يعد خطوة تعكس روح الابتكار والإبداع، ويعزز من مفاهيم الاستدامة البيئية لدى الطلبة.
وأضافت، أن مديرة المدرسة ياسمين الطيطي قامت وبالتعاون مع أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالمدرسة، وبدعم أفراد من المجتمع المحلي، بتحويل غرفة غير مستغلة بالمدرسة إلى زوايا متعددة هادفه كالترفيهية والتعليمية، إضافة لافتتاح معرضا للوسائل التعليمية من إعداد الطلبة وبإشراف المعلمات، وزاوية خاصة بالتراث الشعبي و الفلكلوري، التي تعكس الموروث الثقافي والشعبي الأردني.
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