الأحد 2026-07-12 10:52 ص

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة- أسماء

وزارة الصحة
وزارة الصحة
 
الأحد، 12-07-2026 09:51 ص

الوكيل الإخباري-قررت وزارة الصحة، اليوم الأحد، اعتبار عدد من الموظفين فاقدين لوظائفهم اعتبارًا من التواريخ المبينة في القرار.

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وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بسبب تغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد على عشرة أيام، سواء كانت متصلة أو متقطعة، وفقًا لأحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
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