فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة- أسماء

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بسبب تغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد على عشرة أيام، سواء كانت متصلة أو متقطعة، وفقًا لأحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
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