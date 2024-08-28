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فتح أبواب النزل السياحي بمدينة الأمير هاشم في مادبا

مدينة الأمير هاشم في مادبا
مدينة الأمير هاشم في مادبا
الأربعاء، 28-08-2024 03:59 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب في محافظة مادبا، اليوم الأربعاء، فتح أبواب النزل السياحي داخل حرم المدينة، بعد انتهاء إجراءات الترخيص، والذي يعد النزل الأول بمرافق وزارة الشباب.

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وقال مدير المدينة الدكتور إبراهيم الشخانبة، في تصريح صحفي، إن النزل السياحي يجسد روح التطور في مجال السياحة، ويساهم في تعزيز البنية التحتية للضيافة في المدينة، إضافة إلى دعم برنامج "أردننا جنة" الذي تستضيفه المدينة للسنة الخامسة على التوالي.


وأضاف أن النزل، الذي بدأ باستقبال الراغبين بالاستئجار، يمزج بين الحداثة والموروث الحضاري لمدينة مادبا، حيث تم تصميمه على الطراز المعماري الروماني - البيزنطي، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الشخانبة أنه تم تشييد وترميم النزل بأيدي أبناء المجتمع المحلي في مادبا، دعمًا للعمالة المحلية.


ويضم النزل 10 غرف بسعة 25 سريرًا، ومرافق مميزة ومطعمًا وحدائق نموذجية.

 
gnews

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