فتح أبواب النزل السياحي بمدينة الأمير هاشم في مادبا

وقال مدير المدينة الدكتور إبراهيم الشخانبة، في تصريح صحفي، إن النزل السياحي يجسد روح التطور في مجال السياحة، ويساهم في تعزيز البنية التحتية للضيافة في المدينة، إضافة إلى دعم برنامج "أردننا جنة" الذي تستضيفه المدينة للسنة الخامسة على التوالي.
وأضاف أن النزل، الذي بدأ باستقبال الراغبين بالاستئجار، يمزج بين الحداثة والموروث الحضاري لمدينة مادبا، حيث تم تصميمه على الطراز المعماري الروماني - البيزنطي، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الشخانبة أنه تم تشييد وترميم النزل بأيدي أبناء المجتمع المحلي في مادبا، دعمًا للعمالة المحلية.
ويضم النزل 10 غرف بسعة 25 سريرًا، ومرافق مميزة ومطعمًا وحدائق نموذجية.
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