فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات الرسمية

* جامعة مؤتة
* جامعة آل البيت
* جامعة البلقاء التطبيقية للكليات الآتية: (عجلون الجامعية، الأميرة رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية، العقبة الجامعية، الكرك الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية)، وذلك لدرجة البكالوريوس، ودرجة الدبلوم المتوسط
* جامعة الحسين بن طلال
* جامعة الطفيلة التقنية، وذلك لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط
* الجامعة الأردنية/ فرع العقبة
* المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية
ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار مراجعة الجامعة / الكلية المعنية للتعرف على آلية التسجيل.
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