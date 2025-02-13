 
الخميس 2025-02-13 04:58 م
 

فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات الرسمية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الخميس، 13-02-2025 03:45 م
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على السماح للجامعات/ الكليات الأردنية الآتية قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية /الدورة التكميلية (2025) قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس، ودرجة الدبلوم المتوسط للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2024-2025)، وذلك ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية للعام الجامعي (2024-2025)، وحسب الشواغر التي أقرها مجلس التعليم العالي:اضافة اعلان


* جامعة مؤتة
* جامعة آل البيت
* جامعة البلقاء التطبيقية للكليات الآتية: (عجلون الجامعية، الأميرة رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية، العقبة الجامعية، الكرك الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية)، وذلك لدرجة البكالوريوس، ودرجة الدبلوم المتوسط
* جامعة الحسين بن طلال
* جامعة الطفيلة التقنية، وذلك لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط
* الجامعة الأردنية/ فرع العقبة
* المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية

ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار مراجعة الجامعة / الكلية المعنية للتعرف على آلية التسجيل.
 
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