فتح باب الاستيراد لتوفير اللحوم الحمراء خلال رمضان

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الوكيل الإخباري- أعلن مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، مصباح الطراونة، عن فتح باب الاستيراد التكميلي للحوم الحمراء في السوق المحلي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل. اضافة اعلان







ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع أسعار اللحوم البلدية الحمراء في السوق المحلي، إضافة إلى الهدف الرئيس لتخفيف الضغط على ذبحيات إناث الأغنام المحلية.



وأوضح الطراونة أنه سيتم استيراد كميات محدودة من الأغنام لا تتجاوز 50 ألف رأس، وفقًا للشروط الصحية والحجرية التي تضمن سلامة المنتج المستورد. كما سيتم استيراد الأغنام عبر محجر واحد فقط، لضمان جودتها وسلامتها في الأسواق المحلية، وذلك لتغطية حاجة السوق من اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان والفترة المقبلة.