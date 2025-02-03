فتح باب التسجيل في معاهد الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب - رابط

وأضافت أنه بإمكان الراغبين بالتسجيل زيارة أقرب معهد تابع لها أو من خلال الرابط التالي: (https://forms.gle/quXoaQcT8HFHQRmB8).
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