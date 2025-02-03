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فتح باب التسجيل في معاهد الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب - رابط

ت
أرشيفية
الإثنين، 03-02-2025 02:33 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في جميع محافظات المملكة خلال الفترة 2025/2/3 ولغاية 2025/4/8.

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وقالت في بيان اليوم الاثنين، إنها ستستقبل طلبات التسجيل في برامجها التدريبية للدفعة (32) في جميع القطاعات (الإنشاءات والمهن المساندة والكهروميكانيك وقطاع اللوجستيات والطاقة الشمسية بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات)  للأعمار من (17-30) عاماً للذكور و(17-35) عاماً للإناث.

 

وأضافت أنه بإمكان الراغبين بالتسجيل زيارة أقرب معهد تابع لها أو من خلال الرابط التالي: (https://forms.gle/quXoaQcT8HFHQRmB8).

 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.net.mil.Jo وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم: (065631000) أو من خلال خدمة الواتساب (0775441900).

 
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