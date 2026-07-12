فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى بسباق فسيفساء مادبا

الوكيل الإخباري- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات (Run Jordan)، اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى من سباق فسيفساء مادبا 2026، الذي سيقام يوم الجمعة 31 الشهر الحالي، تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية للماراثونات، بالتعاون مع بلدية مادبا وبدعم من أمانة عمان الكبرى والاتحاد الأردني لألعاب القوى (JAF).

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ويأتي إطلاق السباق في إطار رؤية الجمعية الرامية إلى تعزيز السياحة الرياضية، وإبراز الإرث التاريخي والثقافي الذي تتميز به مدينة مادبا من خلال تنظيم حدث رياضي يتيح للمشاركين فرصة الجري بين أبرز معالمها التاريخية والدينية في تجربة تجمع بين الرياضة والسياحة والثقافة.