فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى بسباق فسيفساء مادبا

ويأتي إطلاق السباق في إطار رؤية الجمعية الرامية إلى تعزيز السياحة الرياضية، وإبراز الإرث التاريخي والثقافي الذي تتميز به مدينة مادبا من خلال تنظيم حدث رياضي يتيح للمشاركين فرصة الجري بين أبرز معالمها التاريخية والدينية في تجربة تجمع بين الرياضة والسياحة والثقافة.
ويتضمن السباق مسافتين، هما 10 كم و5 كم، حيث ينطلق سباق 10 كم من موقع جبل نيبو، فيما يبدأ سباق 5 كم من منطقة الفيصلية، على أن يختتم السباقان في مركز زوار مادبا، ضمن مسارات صُممت لتمنح العدائين تجربة رياضية استثنائية في مدينة تُعد من أبرز الوجهات السياحية في الأردن.
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