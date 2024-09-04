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فتح مسارات جديدة ضمن مشروع تقاطع جسر المسلخ

من المصدر
من المصدر
الأربعاء، 04-09-2024 10:06 ص

الوكيل الإخباري-  بدأ صباح اليوم الأربعاء العمل بفتح المسارات المنتهية ضمن مشروع تقاطع جسر المسلخ وسط العاصمة عمان لحركات الجسر الرئيسي والطرق الارضية المحيطة فيه.

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ويخدم هذا التقاطع وفقا لإدارة السير المركزية (36) حركة مرورية من والى العاصمة عمان وطرق رئيسية أخرى متضمنا مسارات خاصة لخدمة الباص سريع التردد، حيث تم انهاء (30) حركة مرورية للمسارات التي يشملها المشروع.

 

وتشمل المسارات التي فتحت أمام حركة السير الحركة  من الزرقاء باتجاه طبربور أو ماركا ذلك من خلال طريق الخدمة الجديد (يمين الطريق الرئيسي اتجاه الزرقاء - عمان)..


كما تخدم الخط القادم من طبربور (شارع محمد ضياء الحق) باتجاه ماركا والزرقاء وبالعكس عبر الجسر الرئيسي الجديد، ومن ماركا باتجاه تقاطع المحطة ومن خلال تفرع اللوب للجسر الجديد، من ماركا باتجاه الزرقاء من خلال دوار الترمذي الجديد، ومن تقاطع المحطة وباتجاه طبربور عبر دوار الترمذي ومن ثم الى جسر المسلخ الرئيسي.


كما يربط مشروع تقاطع جسر المسلخ الحركات المرورية من وسط مدينة عمان إلى مناطق ماركا، والهاشمي، وطبربور، وشارع النخيل، وباتجاه مدينة الزرقاء، ويربط الجسر الحركة المرورية من وسط مدينة عمان إلى مناطق ماركا والهاشمي وطبربور، إضافة إلى شارع النخيل وباتجاه مدينة الزرقاء.

 
gnews

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