فتح مسارات جديدة ضمن مشروع تقاطع جسر المسلخ

كما تخدم الخط القادم من طبربور (شارع محمد ضياء الحق) باتجاه ماركا والزرقاء وبالعكس عبر الجسر الرئيسي الجديد، ومن ماركا باتجاه تقاطع المحطة ومن خلال تفرع اللوب للجسر الجديد، من ماركا باتجاه الزرقاء من خلال دوار الترمذي الجديد، ومن تقاطع المحطة وباتجاه طبربور عبر دوار الترمذي ومن ثم الى جسر المسلخ الرئيسي.
كما يربط مشروع تقاطع جسر المسلخ الحركات المرورية من وسط مدينة عمان إلى مناطق ماركا، والهاشمي، وطبربور، وشارع النخيل، وباتجاه مدينة الزرقاء، ويربط الجسر الحركة المرورية من وسط مدينة عمان إلى مناطق ماركا والهاشمي وطبربور، إضافة إلى شارع النخيل وباتجاه مدينة الزرقاء.
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