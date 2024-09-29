فرصة أخيرة لتسديد الرسوم الجامعية للطلبة الجدد

06:56 م

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الوكيل الإخباري- عمم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، الأحد، على رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات الجامعية الأردنية الرسمية لمنح الطلبة المرشحين للقبول تنافسياً ضمن قوائم القبول الموحد للعام الجامعي 2024-2025 فرصة أخيرة لتسديد الرسوم الجامعية حتى نهاية دوام يوم السبت القادم الموافق 5-10-2024. اضافة اعلان





ووفق وزارة التعليم العالي، فإن هذا هو الموعد المتوقع لإعلان وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة لقوائم الطلبة المرشحين للقبول من مسيئي الاختيار والطلبة المتقدمين بطلبات إنتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى.



ويأتي ذلك تسهيلاً على الطلبة وذويهم، وتجنباً للإشكاليات المالية التي قد تنتج من قيام الطلبة بدفع الرسوم الجامعية في إحدى الجامعات ثم الإنتقال إلى جامعة أخرى.