فرصة عمل في السفارة الأمريكية في عمّان

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأمريكية في عمّان، أنها تبحث عن متقدمين مؤهلين ومناسبين لشغل وظيفة مساعد شحن.



وقالت السفارة، إن آخر موعد للتقديم هو يوم 3 آذار 2025.

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