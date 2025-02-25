فرصة عمل في السفارة الأمريكية في عمّان

وقالت السفارة، إن آخر موعد للتقديم هو يوم 3 آذار 2025.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد: لقاء مثمر مع فخامة الرئيس التركي
-
ولي العهد يلتقي الرئيس التركي وينقل له دعوة من الملك لزيارة الأردن
-
الحكومة تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً إماراتياً
-
خطة رقابية وتوعوية لـ"الغذاء والدواء" استعدادًا لرمضان
-
توقيع 72 اتفاقية لدعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أثيوبيا
-
مفتي عام المملكة يدعو إلى تحري هلال شهر رمضان مساء الجمعة