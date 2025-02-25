 
الثلاثاء 2025-02-25 05:51 م
 

فرصة عمل في السفارة الأمريكية في عمّان

السفارة الأمريكية في عمان
السفارة الأمريكية
الثلاثاء، 25-02-2025 05:02 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت السفارة الأمريكية في عمّان، أنها تبحث عن متقدمين مؤهلين ومناسبين لشغل وظيفة مساعد شحن.

وقالت السفارة، إن آخر موعد للتقديم هو يوم 3 آذار 2025.

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