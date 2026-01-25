فريق ألفا يتوّج بطلاً لبطولة كأس المملكة الثالثة المقامة في العقبة

الوكيل الإخباري- تُوّج فريق Alpha Leap (ألفا ليب) بطلاً لبطولة كأس المملكة الثالثة ، والتي أُقيمت في مدينة العقبة، بعد فوزه على فريق مواهب العقبة في المباراة النهائية.



وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1–1 في وقتها الأصلي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها فريق ألفا ليب لصالحه بنتيجة ( ٤ - ٣ ) ، متوجًا باللقب عن جدارة واستحقاق.



وجاء هذا الإنجاز بقيادة الجهاز الفني المكوّن من المدرب عبد السلام أبو سيف والمدرب عبد الله الخلايلة، اللذين كان لهما دور بارز في إعداد الفريق فنيًا وبدنيًا، وتقديم مستويات مميزة طوال مجريات البطولة.



وشهدت البطولة منافسة قوية وأداءً لافتًا من لاعبي الفريقين، في أجواء رياضية مميزة عكست التطور الملحوظ لكرة القدم في الفئات العمرية، واختُتمت بتتويج مستحق لفريق ألفا ليب في مدينة العقبة.

