فريق ألفا يتوّج بطلاً لبطولة كأس المملكة الثالثة المقامة في العقبة

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1–1 في وقتها الأصلي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها فريق ألفا ليب لصالحه بنتيجة ( ٤ - ٣ ) ، متوجًا باللقب عن جدارة واستحقاق.
وجاء هذا الإنجاز بقيادة الجهاز الفني المكوّن من المدرب عبد السلام أبو سيف والمدرب عبد الله الخلايلة، اللذين كان لهما دور بارز في إعداد الفريق فنيًا وبدنيًا، وتقديم مستويات مميزة طوال مجريات البطولة.
وشهدت البطولة منافسة قوية وأداءً لافتًا من لاعبي الفريقين، في أجواء رياضية مميزة عكست التطور الملحوظ لكرة القدم في الفئات العمرية، واختُتمت بتتويج مستحق لفريق ألفا ليب في مدينة العقبة.
