فريق الأمن العام للجوجتسو يحصد نتائج مميزة في بطولة الدوحة الإقليمية

وتمكن لاعبو الأمن العام من الظفر بعشرة ميداليات ملونة (8ذهبيات ، فضية ، برونزية) وقدموا اداءً مميزاً في البطولة ، التي شهدت منافسة (380) لاعباً يمثلون (44) دولة من أبرزها (الولايات المتحدة الأمريكية ، البرازيل ، روسيا ، انجلترا ، تركيا ، مصر ، أيرلندا ، قطر ، الكويت ، السعودية ، فرنسا،الامارات بالإضافة إلى الأردن) .
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