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فريق الأمن العام للجوجتسو يحصد نتائج مميزة في بطولة الدوحة الإقليمية

فريق الأمن العام للجوجتسو
فريق الأمن العام للجوجتسو
الإثنين، 07-10-2024 04:40 م
الوكيل الإخباري-   حصد نشامى فريق الأمن العام للجوجيستو نتائج مميزة ضمن مشاركتهم في بطولة الدوحه الاقليمية للجوجتسو والتى أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة  . اضافة اعلان


وتمكن لاعبو الأمن العام من الظفر بعشرة ميداليات ملونة (8ذهبيات ، فضية ، برونزية) وقدموا اداءً مميزاً في البطولة ، التي شهدت منافسة (380) لاعباً يمثلون (44) دولة من أبرزها (الولايات المتحدة الأمريكية ، البرازيل ، روسيا ، انجلترا ، تركيا ، مصر ، أيرلندا ، قطر ، الكويت ، السعودية ، فرنسا،الامارات بالإضافة إلى الأردن) .
 
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