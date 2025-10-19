الأحد 2025-10-19 07:44 م
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

الأحد، 19-10-2025 05:42 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الإثنين، لغايات الصيانة السنوية.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي الذي سيكون من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 3:30 عصرا، سيشمل مناطق: الحراوية، وتل الأربعين، والزمالية، وبصيلة .
 
 
