فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي الذي سيكون من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 3:30 عصرا، سيشمل مناطق: الحراوية، وتل الأربعين، والزمالية، وبصيلة .
