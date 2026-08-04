فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الخميس - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء في وادي الأردن عن تنفيذ فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم بعد غد الخميس لإجراء أعمال صيانة طارئة على الخط الرئيس.

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