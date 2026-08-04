فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الخميس - أسماء

وأوضحت الشركة أن الفصل سيكون من الساعة 8:30 وحتى 9:30 صباحا، وسيشمل: الصوالحة، والسوق التجاري في الصوالحة و الطوال الجنوبي، ومنطقة عطوف و أبو نعم و تل المنطح، و المحث والملاحة و الصلاحات والعبيد، ومحطة التنقية ومركز تشخيص الإعاقات والتأهيل في تل المنطح، ومضخة رقم (65) وشركة الحق وسرية السعيدية.
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