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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الخميس - أسماء

بلدية كفرنجة: إزالة 532 اعتداء على شبكة الكهرباء وخفض الفاتورة من 30 ألفا إلى 2400 دينار
تعبيرية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 03:50 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء في وادي الأردن عن تنفيذ فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم بعد غد الخميس لإجراء أعمال صيانة طارئة على الخط الرئيس.

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وأوضحت الشركة أن الفصل سيكون من الساعة 8:30 وحتى 9:30 صباحا، وسيشمل: الصوالحة، والسوق التجاري في الصوالحة و الطوال الجنوبي، ومنطقة عطوف و أبو نعم و تل المنطح، و المحث والملاحة و الصلاحات والعبيد، ومحطة التنقية ومركز تشخيص الإعاقات والتأهيل في تل المنطح، ومضخة رقم (65) وشركة الحق وسرية السعيدية.

 
 


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