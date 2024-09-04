فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الفصل سيشمل بمحافظة إربد مناطق: شرق المدينة الصناعية، وقرب مسجد الملاح، قرب مسجد حسن التل، وحكما - طريق مرو وحي العاصم وحريما، وستكون مدة الفصل فيها من 9:30 صباحا ولغاية 3 عصرا .
كما يشمل الفصل مناطق: شارع الثلاثين جنوب مدرسة طبريا، وشارع عمر المختار، ومنطقة الهاشمية، وحي الملعب، وشارع يوسف ابو سالم، ومنطقة الروضة، وحي الأندلس، من 8 صباحا ولغاية 3 عصرا، إضافة إلى مناطق حبراص وكفرسوم جنوب البلد واشرفية كفر سوم من 9:30 صباحا لغاية 5 عصرا .
وأشارت الشركة إلى أن فصل التيار الكهربائي المبرمج سيشمل بمحافظة عجلون مناطق: حلاوة طريق عجلون، والهاشمية، ودير الصمادية، وستكون مدته من 9:30 صباحا لغاية 5 عصرا.
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