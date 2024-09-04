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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 04-09-2024 04:00 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد وعجلون يوم غد الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الفصل سيشمل بمحافظة إربد مناطق: شرق المدينة الصناعية، وقرب مسجد الملاح، قرب مسجد حسن التل، وحكما - طريق مرو وحي العاصم وحريما، وستكون مدة الفصل فيها من 9:30 صباحا ولغاية 3 عصرا .


كما يشمل الفصل مناطق: شارع الثلاثين جنوب مدرسة طبريا، وشارع عمر المختار، ومنطقة الهاشمية، وحي الملعب، وشارع يوسف ابو سالم، ومنطقة الروضة، وحي الأندلس، من 8 صباحا ولغاية 3 عصرا، إضافة إلى مناطق حبراص وكفرسوم جنوب البلد واشرفية كفر سوم من 9:30 صباحا لغاية 5 عصرا .


وأشارت الشركة إلى أن فصل التيار الكهربائي المبرمج سيشمل بمحافظة عجلون مناطق: حلاوة طريق عجلون، والهاشمية، ودير الصمادية، وستكون مدته من 9:30 صباحا لغاية 5 عصرا.

 
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