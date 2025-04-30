فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم غد الخميس، عن مناطق، ارحابا، زوبيا، تجمع فطوم، مبنى بلدية المزار الجديدة، لإجراء الصيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتقليل الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.

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