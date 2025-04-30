الأربعاء 2025-04-30 10:27 م
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 30-04-2025 09:20 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم غد الخميس، عن مناطق، ارحابا، زوبيا، تجمع فطوم، مبنى بلدية المزار الجديدة، لإجراء الصيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتقليل الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.

اضافة اعلان


وقالت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الفصل الكهربائي سيكون من 8.30 صباحاً وحتى 4 عصراً.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الاجتماع

أخبار محلية اجتماع يبحث حلول مرورية في غرب إربد

الحدود الهندية الباكستانية

عربي ودولي الجيش الباكستاني يعلن أنه بحث مع الهند الثلاثاء انتهاكات لوقف النار في كشمير

القطرانة

أخبار محلية رسميا.. قلعة القطرانة الأثرية ضمن المواقع السياحية في الأردن

الجيش

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

الأمم المتحدة

عربي ودولي الأمم المتحدة: 92% من الرضّع في غزة محرومون من الغذاء الأساسي

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية العيسوي: فرسان الحق رمز الحرفية والمهنية يعملون بصمت وثقة لحماية الوطن

علم الاردن

أخبار محلية الأردن يطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بفتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة



 
 





الأكثر مشاهدة