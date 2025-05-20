الثلاثاء 2025-05-20 10:34 م
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 08:48 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في العقبة غد الأربعاء من الساعة 9:00 صباحا الى الساعة 4:00 عصرا.

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المناطق المتأثرة: قريقرة / فينان


سبب الفصل: تركيب محطة تحويل جديدة

 
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