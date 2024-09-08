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فصل الكهرباء عن مناطق في المملكة اليوم- أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 08-09-2024 11:01 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في الكرك ( مغذي الصناعية ) اليوم الأحد لغاية الساعة 3:00 عصرا.

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وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج سيشمل مناطق: المدينة الصناعية كاملة / مؤسسة المناطق الحرة / منشار حجر فؤاد البستنجي / حرفية اللجون الغربية / مشروع البلدية للطاقة الشمسية.


وأشارت إلى ان سبب الفصل يعود إلى صيانة المغذي ومحطة المدينة الصناعية

 
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