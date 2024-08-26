فصل الكهرباء من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 مساءً عن مناطق غداً - اسماء

الوكيل الإخباري- اعلنت شركة كهرباء اربد عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم غد الثلاثاء، عن مناطق محدودة بلواء الطيبة غربي اربد. اضافة اعلان



وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للكهرباء سيكون من الساعة 9:30 ولغاية 5:30 مساءً، وسيشمل منطقة "مكب النفايات" في مندح.

وأضافت: "سيتم فصل الكهرباء يوم بعد غد الأربعاء، في منطقة المحطة التحويلية في مندح، من 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء".