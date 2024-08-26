فصل الكهرباء من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 مساءً عن مناطق غداً - اسماء

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للكهرباء سيكون من الساعة 9:30 ولغاية 5:30 مساءً، وسيشمل منطقة "مكب النفايات" في مندح.
وأضافت: "سيتم فصل الكهرباء يوم بعد غد الأربعاء، في منطقة المحطة التحويلية في مندح، من 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء".
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