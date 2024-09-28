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فصل الكهرباء من الـ 9 صباحا حتى 4 عصرا عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
السبت، 28-09-2024 06:47 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في المحافظة، يوم غد الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن فصل التيار سيشمل المنطقة من جسر النعيمة شرقا لغاية محطة الغاز وحي تميرة، ومدته من 9 صباحا ولغاية 10 صباحا، فيما سيكون الفصل في منطقتي قم وقميم غربي إربد من 9 صباحا ولغاية 4 عصرا.


وبينت أن الفصل سيشمل في الرمثا منطقة التوسعة الثانية بمدينة الحسن الصناعية مقابل مصنع كاجون وقواسمة، والذي ستكون فترته من 3:30 بعد الظهر ولغاية 8 مساء.

 
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