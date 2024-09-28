فصل الكهرباء من الـ 9 صباحا حتى 4 عصرا عن مناطق غدا - اسماء

وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن فصل التيار سيشمل المنطقة من جسر النعيمة شرقا لغاية محطة الغاز وحي تميرة، ومدته من 9 صباحا ولغاية 10 صباحا، فيما سيكون الفصل في منطقتي قم وقميم غربي إربد من 9 صباحا ولغاية 4 عصرا.
وبينت أن الفصل سيشمل في الرمثا منطقة التوسعة الثانية بمدينة الحسن الصناعية مقابل مصنع كاجون وقواسمة، والذي ستكون فترته من 3:30 بعد الظهر ولغاية 8 مساء.
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