الثلاثاء 2026-02-17 10:14 ص

فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا الى 4 عصرا عن هذه المناطق -أسماء

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 17-02-2026 08:15 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة معان على مغذي السلطاني، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17 شباط 2026، من الساعة 9:30 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا.اضافة اعلان


وبيّنت الشركة أن الفصل سيشمل المناطق التالية: عين أمون، وادي موسى – حي بني عطا، وادي موسى – حي الفلاحات، وادي موسى – مخيمر، سلطة إقليم البترا، وادي موسى – كلية البترا للسياحة والآثار، تلعة سيف، آبار مياه الجثة، إيل، راشد، بسطة، الطيبة، ومستشفى الملكة رانيا، وذلك بسبب تنفيذ أعمال صيانة على شبكة الضغط المتوسط.

كما أوضحت أنه سيتم فصل التيار الكهربائي لمدة نصف ساعة، من الساعة 9:30 ولغاية 10:00 صباحًا من اليوم ذاته، لغايات عكس التغذية، وسيشمل الانقطاع خلال هذه الفترة كلًا من: فندق كراون بلازا، مركز زوار البترا، وفندق الموفنبيك – الشارع السياحي.
 
 


