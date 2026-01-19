الإثنين 2026-01-19 09:13 ص

فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج عن شركة جينشينغ الدولية للسيراميك يوم الاثنين الموافق 19 كانون الثاني 2026، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا.

وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل مصنع السيراميك فقط، ويأتي ذلك بسبب كهربة أحمال جديدة تابعة للمصنع.

كما أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في مدينة إربد، الاثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة، في بيان، إنّ الفصل المبرمج  سيشمل مناطق: بلدة بشرى/ الحي الشرقي، وشرق دوار الكساسبة، والمجاورين لمسجد عثمان بن عفان، وشرق ميدان الشهيد كمال جرادات والمجاورين.

 
 


