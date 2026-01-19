فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل مصنع السيراميك فقط، ويأتي ذلك بسبب كهربة أحمال جديدة تابعة للمصنع.
وقالت الشركة، في بيان، إنّ الفصل المبرمج سيشمل مناطق: بلدة بشرى/ الحي الشرقي، وشرق دوار الكساسبة، والمجاورين لمسجد عثمان بن عفان، وشرق ميدان الشهيد كمال جرادات والمجاورين.
