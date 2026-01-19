فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج عن شركة جينشينغ الدولية للسيراميك يوم الاثنين الموافق 19 كانون الثاني 2026، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا.



وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل مصنع السيراميك فقط، ويأتي ذلك بسبب كهربة أحمال جديدة تابعة للمصنع.

