فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

المناطق المتأثرة:
مركز حدود العمري، آبار حمزة، آبار المياه، مزارع الأزرق الدغيلة، أم المسايل، مخيم الأزرق، الأزرق الشمالي – الحارة الغربية، الأزرق الجنوبي (باستثناء حي الأمير حمزة ومنطقة محمية المياه).
وبيّنت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى انقطاع خارجي مبرمج من شركة الكهرباء الوطنية، وذلك ضمن أعمال التنسيق والصيانة على الشبكة الكهربائية.
