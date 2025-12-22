فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

06:25 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758085 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي في منطقة الشرقية يوم الاثنين الموافق 22/12/2025، وذلك من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 3:00 عصراً. اضافة اعلان





المناطق المتأثرة:

مركز حدود العمري، آبار حمزة، آبار المياه، مزارع الأزرق الدغيلة، أم المسايل، مخيم الأزرق، الأزرق الشمالي – الحارة الغربية، الأزرق الجنوبي (باستثناء حي الأمير حمزة ومنطقة محمية المياه).



وبيّنت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى انقطاع خارجي مبرمج من شركة الكهرباء الوطنية، وذلك ضمن أعمال التنسيق والصيانة على الشبكة الكهربائية.

تم نسخ الرابط





