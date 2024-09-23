فصل الكهرباء من 11 صباحا وحتى 2 ظهرا عن مناطق غداً - اسماء

08:22 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/703959 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي المفرق وعجلون، غدا الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات. اضافة اعلان





وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيشمل بمحافظة المفرق مناطق: المشيرفة والسويلمة والدندنية، والذي ستكون من الساعة 11 صباحا ولغاية 2 ظهرا، فيما ستكون مدة الفصل في منطقة جابر السرحان من 9:30 صباحا ولغاية 12 ظهرا.



وبينت أن الفصل سيشمل بمحافظة عجلون، شوارع الرضوان، والغفران، والحسام، والملك حسين، من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 11 صباحا.