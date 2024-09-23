فصل الكهرباء من 11 صباحا وحتى 2 ظهرا عن مناطق غداً - اسماء

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيشمل بمحافظة المفرق مناطق: المشيرفة والسويلمة والدندنية، والذي ستكون من الساعة 11 صباحا ولغاية 2 ظهرا، فيما ستكون مدة الفصل في منطقة جابر السرحان من 9:30 صباحا ولغاية 12 ظهرا.
وبينت أن الفصل سيشمل بمحافظة عجلون، شوارع الرضوان، والغفران، والحسام، والملك حسين، من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 11 صباحا.
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